Iran: ministero Esteri tedesco su uccisione Fakhrizadeh, temiamo escalation nella regione

- La Germania teme una nuova escalation nella regione del Golfo dopo l'assassinio del fisico Mohsen Fakhrizadeh in Iran. Lo ha riferito l’ufficio stampa del ministero degli Esteri tedesco. "Siamo molto preoccupati per le notizie che giungono dall'Iran secondo cui Mohsen Fakhrizadeh è stato ucciso in un attacco ancora da chiarire. Non abbiamo ancora informazioni sull'incidente. Tuttavia, è chiaro che l'omicidio di Mohsen Fakhrizadeh peggiorerà ulteriormente la situazione nella regione", ha riferito l’ufficio stampa. Il ministero tedesco ha sottolineato che a poche settimane dall’insediamento della nuova amministrazione statunitense è importante preservare le opportunità di tenere dei negoziati con l'Iran in modo che la controversia sul programma nucleare iraniano possa essere risolta attraverso la diplomazia. "Pertanto, esortiamo tutti i partecipanti ad astenersi da qualsiasi passo che potrebbe portare a un'ulteriore escalation della situazione", ha riferito il ministero degli Esteri tedesco. (Geb)