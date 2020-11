Legge bilancio: Sciotto (Fapi), azzerare cartelle esattoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per artigiani, commercianti e piccoli imprenditori è indispensabile definire una misura fiscale che dia loro la possibilità di azzerare tutte le cartelle esattoriali per chiudere le pendenze con il fisco: non serve una nuova rottamazione, la quater, ma un reset totale di tutti i balzelli, per aiutare le aziende a mettere in campo nuovi investimenti ed assunzioni. Così in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. “La crisi economica che si è determinata con la pandemia va affrontata con scelte coraggiose capaci di dare un nuovo impulso ai ceti produttivi che, liberi dall'oppressione fiscale, potranno acquistare fiducia e incoraggiare la crescita e lo sviluppo del paese”, ha detto. (Com)