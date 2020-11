Milano: clochard trovato morto fuori pronto soccorso, investito da mezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe stato investito da un furgone o un suv vicino al suo giaciglio il clochard di 71 anni di nazionalità romena (non italiana come riferito in precedenza) trovato morto all’alba con fratture estese a braccia e gambe dal personale del pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. È questa l’ipotesi che prende sempre più corpo tra gli investigatori della Questura di Milano, coordinati dal pm di turno Paolo Storari. La vittima, trovata coperta in via Castelfidardo da alcuni scatoloni è stata subito riconosciuta, anche se non aveva addosso documenti, perché frequentava da tempo la zona tra piazza della Repubblica e piazza XXV aprile. (Rem)