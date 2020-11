Covid: Regione Lazio, piano vaccini, acquistati congelatori e trovate strutture stoccaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio va avanti con il piano vaccini contro il Covid-19. In particolare, 620 mila euro sono stati spesi per l’acquisto dei congelatori per le dosi di vaccino. Inoltre sono state identificate le strutture per lo stoccaggio e potenziata tutta la logistica. "In accordo con Arcuri si sta disponendo il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini Covid, quando avranno la validazione". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, durante una conferenza stampa. "Ogni Asl e ospedale avranno questa possibilità di stoccaggio - ha spiegato l'assessore-. C'è inoltre in corso una valutazione con Aeroporti di Roma e con il Centro agroalimentare di Roma per avere le migliori possibilità logistiche sul territorio", ha concluso. (Rer)