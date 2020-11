Libia-Kuwait: Siyala discute di cooperazione bilaterale con ministro Esteri kuwaitiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Mohammed Siyala, ha incontrato oggi il ministro degli Esteri del Kuwait, Ahmed Nasser Al Mohammad Al Sabah. L’incontro è avvenuto, riferisce il quotidiano libico “Al Wasat”, in occasione della 47ma sessione del Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Organizzazione per la cooperazione islamica, in corso in questi giorni a Niamey, in Niger. Durante l’incontro i due hanno discusso del rafforzamento della cooperazione bilaterale. Secondo l’ufficio media del ministero degli Esteri del Gna, nell’incontro i due ministri hanno anche discusso del “coordinamento delle posizioni fra i due paesi fratelli relativamente ai dossier regionali e internazionali”. (Lit)