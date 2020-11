Thailandia: proteste alla periferia di Bangkok contro premier Prayuth

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone hanno manifestato oggi alla periferia di Bangkok per chiedere le dimissioni del primo ministro Prayuth Chan-ocha, una nuova costituzione e riforme alla monarchia. Secondo il "Nation Thailand", i principali punti di aggregazione sono state le zone di Nonthaburi e Bang Na, situate rispettivamente a nord-ovest e sud-est di Bangkok. Gli attivisti pro democrazia si sono inoltre riuniti nei pressi del centro commerciale Imperial World Samrong, nella provincia di Samut Prakan alle 16 (ora locale), per poi spostarsi in tarda serata all'incrocio di Bangna a Bangkok. Secondo la stessa fonte, la manifestazione si è conclusa intorno alle 22 e ha visto un'alta partecipazione di studenti, lavoratori ed attivisti che già hanno sostenuto le precedenti manifestazioni. (Res)