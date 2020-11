Sud Sudan-Egitto: Al Sisi conferma "sostegno illimitato" a sforzi di pace a Giuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha confermato il sostegno “pieno e illimitato” del suo Paese agli sforzi volti a portare la pace in Sud Sudan. Secondo un comunicato del portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, Al Sisi l’ha ribadito nel corso di un incontro, avvenuto oggi a Giuba, con l’omologo sud sudanese Salva Kiir. Definendo “storica” la visita di Al Sisi, la prima di un presidente egiziano nel paese africano, Kiir ha elogiato le strette relazioni con l’Egitto e i “sinceri” sforzi egiziani per portare la pace a Giuba. Kiir ha inoltre fatto riferimento alle prospettive per lo sviluppo della cooperazione fra i due paesi in vari settori, incluso il campo economico, lodando le attività delle imprese egiziane a Giuba. Da parte sua Al Sisi si è detto “felice” di visitare il paese per la prima volta, e ha dichiarato che la visita giunge a rafforzare i legami “unici” fra Egitto e Sud Sudan a livello ufficiale e pubblico. Al Sisi ha inoltre confermato il desiderio del suo paese di trasferire alla parte sud-sudanese l’esperienza dell’Egitto, e di fornire sostegno tecnico e capacità di costruzione, oltre a dare impulso alla cooperazione congiunta, specialmente nei campi dell’agricoltura, dell’irrigazione, dell’infrastruttura e dell’energia. Oltre alle relazioni bilaterali, le parti hanno affrontato gli ultimi sviluppi relativi alla Grande diga etiope della rinascita (Gerd). Al riguardo, Kiir e Al Sisi hanno concordato sull’importanza di raggiungere un accordo equo e vincolante sul riempimento e le operazioni della Gerd, oltre a potenziare la cooperazione fra i paesi del bacino del Nilo. (Cae)