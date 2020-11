Lavoro, Patuanelli: "Cruciale investire sulla formazione delle persone"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo lavorando per ridurre i gap tra l’Italia e i competitor europei sul fronte della ricerca e sviluppo, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, che tuttavia funziona solo nel momento in cui esiste una rete su cui trasmettere e far incontrare le competenze. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, durante la presentazione del Rapporto annuale sull’industria dal titolo “Innovazione e resilienza: i percorsi dell’industria italiana nel mondo che cambia”. “Si nota una frammentazione enorme tra innovation hub, centri tecnologici e altre realtà che non hanno mai fatto rete, senza capire l’esigenza di condividere le proprie competenze: si tratta di un elemento centrale su cui intervenire, e lo stiamo facendo con progetti specifici che faranno anche parte del Next Generation Eu”, ha spiegato, sottolineando la necessità di dedicare altrettanta attenzione al tema della formazione professionale. “Il rischio è che il progresso sia più veloce della capacità delle persone di maturare le competenze necessarie per sfruttare le nuove tecnologie”, ha detto. (Rin)