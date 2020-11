Milano: condannato per omicidio libraio Palermo viola permesso premio, preso dopo inseguimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Gentile, condannato a 22 anni di reclusione per aver ucciso il 9 novembre del 2000 a Palermo il libraio Livio Portinanio, era in giro per Milano nonostante il suo permesso premio per uscire dal carcere di Bollate, nel quale è detenuto dal 2009, fosse stato revocato. A rintracciarlo ‘casualmente’ sono stati i poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura. Ieri intorno alle 12 gli agenti della volante mentre si trovavano in perlustrazione, in via Monte Grappa, ha notato e intimato a due uomini, a bordo di uno scooter, di fermarsi per un controllo. L'uomo alla guida del motorino accortosi della presenza dei poliziotti, ha provato a scappare percorrendo ad alta velocità via Crispi per poi proseguire in via Volta e via Ceresio. L'inseguimento si è protratto in via Farini, piazza Fidia e via Porro Lambertenghi, sempre a velocità sostenuta, fino a piazzale Lagosta e via Volturno quando il passeggero dello scooter ha perso l'equilibrio cadendo a terra, mentre il conducente ha continuato la fuga facendo perdere proprie tracce. I poliziotti hanno subito cercato di bloccare il passeggero, che dopo essersi alzato da terra ha tentato anch'egli la fuga. L'uomo, infatti, si è sbracciato tentando di aggredire gli agenti, ma poco dopo è stato bloccato e assicurato all'interno della volante. Dai successivi accertamenti è emerso che l'uomo fermato era Gentile e che da alcuni giorni usufruiva di un permesso premio che era tuttavia stato revocato proprio ieri. Il 42enne, dopo essere stato denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, è stato condotto presso il carcere di Bollate per ristabilire la misura detentiva. (Rem)