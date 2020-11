Covid: assessore Lazio, su assembramenti Maximo grave errore Raggi, non doveva aprire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Episodi di assembramento come quelli di ieri all'inaugurazione del centro commerciale Maximo a Roma "si devono evitare" nelle prossime settimane in vista dello shopping natalizio. "Ognuno ha dei compiti specifici e in questo caso è soprattutto l’amministrazione comunale di Roma e il sindaco Raggi: non andava autorizzata l’apertura nel giorno del ‘black friday’, perché creare questi assembramenti è mettere benzina nel motore del virus e siccome noi vogliamo toglierla e non metterla è un errore molto grave". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, durante una conferenza stampa. (Rer)