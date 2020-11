Imprese: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), guardare ai problemi in ottica anche sociale e ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese devono guardare ai problemi nel loro insieme: ad oggi non è più sufficiente che un’azienda sia sana sul piano economico e finanziario se non contribuisce a migliorare situazioni come la soddisfazione sociale, la sicurezza e l’attenzione all’ambiente. Così il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, durante la presentazione del Rapporto annuale sull’industria dal titolo “Innovazione e resilienza: i percorsi dell’industria italiana nel mondo che cambia”. “Si tratta di un cambiamento necessario perché abbiamo toccato il limite dell’espansione del sistema dell’economia di mercato, che può essere superato solo se ques’ultimo saprà farsi carico delle esigenze sociali e ambientali”, ha spiegato. (Ems)