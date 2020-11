Dati Covid in miglioramento, ma resta lontana l'ipotesi di cenoni e spostamenti a Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sulla diffusione del Covid-19 in Italia vedono un sensibile miglioramento rispetto alle settimane passate, ma l’idea di passare le festività natalizie in modo tradizionale resta “inimmaginabile e incompatibile” con la situazione epidemica. Lo hanno sottolineato, nel corso della presentazione del rapporto epidemiologico sul coronavirus, il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. “Con questi numeri – ha chiarito il presidente dell’Iss - è impossibile immaginare spostamenti di massa o forme di aggregazione di persone” durante le festività natalizie. “Dobbiamo immaginare un Natale da vivere in una dimensione Covid” e questo, ha aggiunto, “è il momento di abbassare la curva”. Da parte sua Locatelli ha sottolineato l’inopportunità di “pensare di avere assembramenti nelle piazze e nelle strade per celebrare la fine dell’anno e l’inizio del nuovo”.Illustrando i dati epidemiologici, Brusaferro ha chiarito che grazie alle risorse messe in campo da “quasi tutte le regioni” sta scendendo la probabilità di una “saturazione dei posti in terapia intensiva” nel nostro Paese. “Sull’occupazione dei posti letto di area medica ed in terapia intensiva la curva comincia ad andare verso l’appiattimento”, ha spiegato il professore.All’inizio del suo intervento, il presidente dell’Iss ha affermato: “Dobbiamo avere la consapevolezza che in Europa sta avvenendo una decrescita” della diffusione del virus “in quasi tutti i paesi ed anche in Italia”. Brusaferro ha quindi chiarito che “la curva dei contagi comincia una decrescita sia per i casi sintomatici che per i positivi” in generale. L’età mediana dei positivi, intanto, è in leggera crescita e questa settimana si colloca intorno ai 48 anni. I positivi asintomatici e poco sintomatici sono la maggioranza, mentre la percentuale di soggetti indicati in condizione ‘severa o critica’ rimane costante.“La velocità di trasmissione – ha puntualizzato Brusaferro - sta rallentando ed anche l’incidenza su 100 mila abitanti inizia a deflettere”. Questo fenomeno “sta avvenendo in maniera significativa in tutto il Paese”, ha aggiunto. Il presidente, tuttavia, ha ribadito che i segnali positivi emersi dal non debbono portare “ad un allentamento delle misure”, perché siamo ancora in una fase di mitigazione” dei contagi. L’unico modo per ridurre drasticamente i casi “è avere un valore Rt sotto 1”, ha aggiunto ricordando che “alcune regioni sono in sofferenza da più settimane”. Anche Locatelli ha confermato che da tre settimane assistiamo a una “decelerazione” dell’epidemia “e questa settimana ancora più marcata rispetto alle due precedenti”. Per la prima volta “osserviamo il passaggio della classificazione di rischio di alcuni territori e questo sottolinea l’importanza delle misure di contenimento”. La strategia diversificata in base ai profili di rischio, ha chiarito, “sta dando i suoi frutti”.Locatelli e Brusaferro si sono espressi anche in merito alla questione delle piste da sci, la cui apertura, secondo il presidente del Css, non è compatibile con gli attuali numeri. “La nostra attenzione – ha detto invece Brusaferro - dovrebbe portarci a programmare in forma diversa il periodo delle feste, ma se questo fosse difficile da immaginare ci sono tavoli a livello europeo per trovare delle misure per evitare” il rischio di spostamenti, anche fra paesi europei, per trascorrere le vacanze sulla neve.(Rin)