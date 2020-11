Brexit: ripresi i negoziati in presenza fra Frost e Barnier a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ricominciati questa mattina i negoziati in presenza fra Regno Unito e Unione europea per raggiungere un accordo commerciale post Brexit. Mancano solo cinque settimane, infatti, alla scadenza del periodo di transizione che segue l’uscita del Regno Unito dal blocco comunitario. Il negoziatore dell'Ue, Michel Barnier, è arrivato ieri sera a Londra per partecipare i colloqui e si è detto “molto felice” di essere tornato in città e che avrebbe continuato a lavorare con “pazienza e determinazione”. Barnier e il capo negoziatore britannico David Frost stanno lavorando per raggiungere un accordo prima che il periodo di transizione del Regno Unito con l'Ue si concluda il 31 dicembre. Entrambe le parti chiedono che l'altra faccia un passo indietro sulle tre principali questioni della contesa: pesca, aiuti di Stato e come per risolvere eventuali controversie future. (Rel)