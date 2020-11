Afghanistan: rappresentante Nato Pontecorvo incontra ex ministro Finanze Zakhilwal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, Stefano Pontecorvo, ha incontrato questa mattina Omar Zakhilwal, già ministro delle Finanze ed ex rappresentante speciale del presidente afgano e ambasciatore di Kabul in Pakistan. Lo riferisce il profilo della rappresentanza della Nato su Twitter. “Ottimo scambiare opinioni con Omar Zakhilwal su come far avanzare il processo di pace afgano e creare consenso in Afghanistan”, si legge in un tweet. “Incoraggio l’istituzione al più presto di un Alto consiglio per la riconciliazione nazionale inclusivo ed efficace”, ha aggiunto. Da parte sua, Zakhilwal scrive su Twitter: “Ho avuto oggi il piacere di ricevere Stefano Pontecorvo, Alto rappresentante civile della Nato, per una discussione sui negoziati di pace, inclusi i passi necessari per superare le sfide esistenti e il ruolo importante di attori chiave internazionali per assicurare una pace durevole in Afghanistan”. (Beb)