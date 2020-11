Covid: Zingaretti, nel Lazio curva cala per misure adottate e regole che si rispettano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore Rt nel Lazio è stabile sotto 1 a 0.8. "La curva cala se ci sono regole e si rispettano. I dati ci dicono che abbiamo fatto bene a essere rigorosi". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, durante una conferenza stampa, per fare il punto sulla situazione sanitaria del Lazio dovuta all'emergenza Covid-19. Il governatore ha rivendicato le misure adottate dalla Regione contro il virus: dalla campagna di massa dei tamponi che ha portato il Lazio a essere la prima regione, alle ordinanze d'accordo con il governo, a volte precedendolo. "Siamo riusciti a evitare la chiusura del mondo del commercio restando in zona gialla - ha sottolineato Zingaretti -, e abbiamo garantito ai bambini di non perdere ora di lezione. È un risultato della comunità. Ora non dobbiamo fermarci. La curva cala ma il numero delle vittime è ancora alto, così come i positivi e l'occupazione dei posti letto. Non è un tana libera tutti, la battaglia continua". (Rer)