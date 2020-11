Abruzzo: Consiglio regionale, pubblicate due leggi a sostegno di imprese e partite Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state pubblicate sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo due leggi approvate dal Consiglio lo scorso novembre, che recano ulteriori risorse a sostegno di imprese e partite Iva colpite dalla pandemia. Così il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, sottolineando la necessità di “spingere” la macchina amministrativa in modo da dare immediato sollievo alle categorie interessate. “Nel frattempo l'assemblea legislativa continua a lavorare su altri comparti, come quello sciistico, che hanno avuto gravi danni dall'emergenza”, ha detto. Nello specifico, le leggi approvate riguardano “Provvedimenti per interventi finalizzati alla ripresa delle attività produttive e turistiche del territorio" e nuove forme di sostegno al pendolarismo studentesco. (Gru)