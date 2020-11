Credito: Abi, banche in prima linea sul tema della sicurezza informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce ancora di più l'attività di difesa del mondo bancario contro le frodi informatiche, in particolare negli ultimi mesi di crisi: l’Associazione bancaria italiana, con il sostegno di CertfIn (iniziativa cooperativa pubblico-privata coordinata da Abi e Banca d’Italia per innalzare la capacità di gestione dei rischi cibernetici degli operatori bancari e finanziari) continua a monitorare con grande attenzione l'evoluzione degli attacchi cibernetici rivolti al settore bancario e ai clienti di home banking. Stando al relativo comunicato stampa, da un lato sono state attivate una serie di iniziative volte a sostenere gli operatori del settore finanziario e a rilevare nuove possibili minacce e sono stati organizzati seminari e riunioni, in modalità remota, per erogare informazioni e approfondimenti tecnologici sui fenomeni recentemente rilevati, con particolare riferimento alle campagne di phishing ed a tematiche inerenti la continuità operativa. Dall'altro, prosegue la nota, le banche hanno attivato campagne di sensibilizzazione rivolte ai dipendenti proprio per sollecitare l'attenzione sulle misure da adottare nel lavoro tra le mura domestiche. (Com)