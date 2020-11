Case popolari: Comune Milano, 2.214 alloggi disponibili nel 2021, quota 20 per cento riservata a famiglie indigenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2.214 gli appartamenti che compongono il totale dell'offerta abitativa pubblica a Milano per il 2021. Di questi, 2.014 sono case popolari (Sap, Servizi abitativi pubblici, 982 comunali e 1.032 di proprietà Aler), cui vanno aggiunti altri 200 appartamenti, 150 del Comune e 50 di Aler, destinati ai Sat, i Servizi abitativi transitori con contratti brevi. Questi i numeri comunicati da Palazzo Marino che sono indicati dal nuovo Piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali approvato nell'ultima seduta di giunta, che dovrà poi venire discusso in Consiglio comunale. "Proseguiamo con il nostro piano di pieno utilizzo e di ottimizzazione delle risorse abitative, mettendo in campo anche per il prossimo anno il maggior numero di alloggi possibile - commenta in una nota l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti -. La velocità e la quantità di assegnazioni, invece, dipenderanno dal funzionamento del regolamento della Regione Lombardia, che dobbiamo rispettare. Nel corso di quest'anno, purtroppo, il meccanismo si è inceppato e ci ha bloccato, impedendoci di procedere come avevamo programmato. Ci auguriamo che le modifiche che la Regione sta in questo momento introducendo al regolamento possano produrre un diverso effetto sulla rapidità delle assegnazioni, e di conseguenza sull'efficacia della risposta dovuta a chi attende da tempo una casa". I numeri delle assegnazioni effettuate quest'anno hanno infatti risentito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (che tra l'altro ha comportato la sospensione per oltre due mesi delle attività di assegnazione perché non compatibili con i protocolli di sicurezza). Ma, soprattutto, per procedere alle assegnazioni sia il Comune sia Aler hanno dovuto attendere che Regione apportasse le necessarie modifiche al regolamento e i conseguenti adattamenti alla piattaforma informatica utile per la presentazione delle domande, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale del gennaio scorso che ha sancito l'illegittimità del requisito di almeno 5 anni di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa in Lombardia per poter accedere ad una casa popolare. (segue) (com)