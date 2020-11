Trasporti: Conftrasporto, soddisfazione per decreto su costi indicativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costi indicativi per l’autotrasporto: il provvedimento era stato annunciato mercoledì scorso al meeting di Conftrasporto-Confcommercio, e oggi il decreto è stato pubblicato nel sito del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Stando al relativo comunicato stampa, ha espresso soddisfazione il presidente di Conftrasporto Paolo Uggè, ringraziando la ministra Paola De Micheli per aver tenuto fede alla parola data nel corso dell’evento del 25 novembre e ricordando quanto gli autotrasportatori attendessero da tempo la pubblicazione delle misure, che riguardano da vicino anche il tema della sicurezza stradale. “I costi indicativi e il rispetto del principio di responsabilità solidale da parte dei committenti, che non può prescindere dal rispetto di giusti tempi di consegna, sono fattori indispensabili per la tutela della sicurezza stradale”, ricorda Uggè, che guida anche la Federazione degli autotrasportatori italiani. (Com)