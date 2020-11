Sanità: Regione Lazio, ok in giunta a delibera da 46 milioni per recupero liste attesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta della Regione Lazio ha approvato ieri una delibera da 46 milioni di euro per recuperare i ritardi delle liste d'attesa, dovuti all'emergenza Covid-19. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, durante una conferenza stampa. L'atto ha l'obiettivo di recuperare il 90 per cento delle prestazioni entro fine anno. La delibera prevede, inoltre, l'apertura straordinaria dei presidi sanitari la sera e nei weekend e l'ottimizzazione degli spazi e del personale. Il provvedimento "implementa il personale e aumenta le ore di specialistica ambulatoriale per consentire il recupero delle prestazioni che nelle scorse settimane - ha spiegato l'assessore - hanno avuto dei ritardi a causa della riorganizzazione della rete".(Rer)