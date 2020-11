Spagna: Sanchez presenta programma di misure socio-economiche per rilanciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha presentato questa mattina il piano "La Spagna che ci meritiamo 2021-2026", un pacchetto di misure economiche, sociali, ambientali, sulla parità di genere e mirate ad affrontare la crisi causata dalla pandemia di Covid. “Questo Natale dobbiamo mettere le precauzioni sanitarie prima di tutto. Garantiamo la nostra sicurezza per poter stare tutti insieme anche in futuro. È più importante riuscire a trascorrere le vacanze nei prossimi anni”, ha affermato Sanchez. Parlando della pandemia, il primo ministro ha ricordato che il governo di Madrid "ha adottato uno scudo sociale senza precedenti durante la prima ondata. Ora che è arrivata la seconda speriamo di riuscire a piegare la curva dei contagi. I prossimi mesi saranno decisivi". Il premier, peraltro, non ha escluso un altro momento critico nella prima fase delle vaccinazioni. Restando sul tema, Sanchez ha detto che il piano di vaccinazione in Spagna sarà guidato dal concetto di "parità": "Sappiamo come hanno agito gli altri di fronte a crisi più leggere. E sappiamo cosa ha fatto l'opposizione: hanno votato contro lo stato di emergenza, hanno ignorato le richieste di unità e hanno risposto con attacchi più distruttivi". "Non esiste un caso del genere in Europa. Quando tutto questo sarà finito, dovremo porci delle domande”, ha detto Sanchez. (segue) (Spm)