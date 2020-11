Spagna: Sanchez presenta programma di misure socio-economiche per rilanciare il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Trasformeremo questa sconfitta in un salto nel futuro", ha proseguito il premier spagnolo riferendosi all'emergenza sanitaria, assicurando che il governo sarà in grado di “concludere la legislatura con una crescita migliore e più posti di lavoro". Sanchez ha ricordato che "la Spagna è rimasta sola dopo la guerra civile e dopo la crisi del 2008" e ha sottolineato i 72 miliardi di euro che proverranno dai fondi europei in tre anni a sostegno della transizione ecologica, della digitalizzazione, della parità tra uomini e donne e della coesione sociale e territoriale. "Questo è il progetto di investimento pubblico più ambizioso nella storia del nostro Paese", ha aggiunto parlando del piano di bilancio del governo. "Gli spagnoli hanno bisogno di aspettative per il futuro ed è un dovere per noi offrire queste aspettative”, ha detto il premier, annunciando 12 miliardi di euro di investimenti per le politiche verdi e aumenti del 150 per cento per gli aiuti ai settori del commercio, del turismo e della sanità pubblica. Sanchez, inoltre, ha ricordato anche il piano per aumentare le pensioni dello 0,9 per cento e la creazione del reddito minimo vitale. (segue) (Spm)