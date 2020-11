Spagna: Sanchez presenta programma di misure socio-economiche per rilanciare il Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ha parlato anche dell'istruzione: "Siamo impegnati a lavorare sulla nuova legge sull'istruzione per cui saranno stanziati quasi 4 miliardi di euro. C'è stato molto rumore intorno al progetto di legge perché restituisce all'istruzione pubblica quel rilievo che non avrebbe dovuto perdere", ha detto Sanchez. "L'istruzione pubblica è un diritto, non è un business. Un'istruzione pubblica, inclusiva e di qualità è lo strumento principale che noi socialisti abbiamo per porre fine alla disuguaglianza", ha detto il premier, difendendo le precedenti legislature guidate dal Partito socialista. "Siamo un partito che non si arrende, che non fallisce", ha detto il premier. "Siamo un partito con un progetto nazionale per tutta la Spagna", ha aggiunto, facendo riferimento all'unità fiscale e ai valori della Costituzione. "Vogliamo che coloro che si sentono estranei a questo progetto si uniscano a noi. Accoglieremo coloro che abbandonano l'odio e l'esclusione a braccia aperte", ha concluso Sanchez. (Spm)