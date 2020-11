© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di circa 30 anni, vittima di una probabile aggressione, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano. Secondo quanto riferito dall’Areu la vittima è stata trovata riversa a terra intorno alle 10.20 in via Emilio Gola con una ferita al volto e un trauma cranico. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato. (com)