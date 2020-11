Imprese: Villarosa (M5s), operazione Mps non sarà fotocopia di Intesa e banche venete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sempre più diffuse le notizie di stampa relative alla possibile fusione di Mps con un altro istituto di credito sulla base di uno schema simile a quello utilizzato per Banca Intesa e le banche venete: nelle opportune sedi parlamentari, il Movimento 5 Stelle ha già avuto modo di chiarire la sua contrarietà a questa tipologia di intervento. Così in una nota il sottosegretario di Stato Alessio Villarosa. “Anche l’utilizzo delle Dta per migliorare il patrimonio di Mps è da gestire con cura, trattandosi sempre di denaro pubblico e dei cittadini: ritengo quindi inappropriato un utilizzo smisurato di svariati miliardi di euro; fortunatamente il deputato M5s Zanichelli ha presentato un emendamento per limitare a 500 milioni di euro l’utilizzo delle Dta”, ha detto, aggiungendo di aver rappresentato ai vertici la necessità di formalizzare una richiesta all’Unione europea per avere più tempo per organizzare la dismissione della partecipazione ed evitare un eccessivo deprezzamento del titolo. (Com)