India: in migliaia tornano a manifestare contro legge di riforma commercio agricolo

- Migliaia di agricoltori hanno protestato oggi nello Stato indiamo di Haryana, al confine con Nuova Delhi, contro la legge di riforma del commercio agricolo, firmata dal presidente Ram Nath Kovind lo scorso 27 settembre. La protesta, riferisce la stampa indiana, ha visto il dispiegamento di centinaia di forze dell'ordine, militari e paramilitari, mentre i manifestanti hanno bloccato le strade principali per la capitale Nuova Delhi in segno di protesta. Gli agricoltori, che temono soprattutto che la legge possa privarli del prezzo minimo garantito dei loro prodotti, sono arrivati nella giornata di venerdì a bordo di camion, autobus e trattori al confine Singhu, avviando poi la protesta oggi con cori contro il primo ministro Narendra Modi e sventolando le bandiere rosse, gialle e verdi dei sindacati di settore. I dimostranti hanno rifiutato di trasferire la protesta in un luogo designato dalle forze dell'ordine. Nel tentativo di disperdere i manifestanti prima che si avviassero verso la capitale, la polizia ieri ha lanciato gas lacrimogeni e sparato con cannoni ad acqua. Secondo la presidenza la riforma renderà gli agricoltori autosufficienti, mentre i partiti di opposizione sostengono che si tratti di misure che favoriscono solo le imprese. (segue) (Res)