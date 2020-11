India: in migliaia tornano a manifestare contro legge di riforma commercio agricolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle intenzioni del governo i tre disegni di legge che compongono la riforma (The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill; The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill; The Essential Commodities (Amendment) Bill) hanno lo scopo di liberalizzare il commercio interstatale e intra-statale e il commercio elettronico. L’obiettivo dichiarato dell’esecutivo è la riduzione delle barriere e la creazione di un ecosistema in cui gli agricoltori e i commercianti abbiano la libertà di scelta nella vendita e nell’acquisto attraverso canali commerciali alternativi e competitivi senza essere vincolati ai mercati e alle sedi fisiche previsti da varie legislazioni statali: in sostanza, un mercato agricolo unico. (segue) (Res)