India: in migliaia tornano a manifestare contro legge di riforma commercio agricolo (4)

- Il testo di legge è stato oggetto di numerose proteste nelle settimane che precedevano la sua approvazione. Contro le riforme hanno manifestato anche gli agricoltori del Punjab, Stato considerato come "il granaio dell'India" per la fertilità delle sue terre. La protesta è stata lanciata dal comitato Kisan Mazdoor Sangharsh e vi hanno aderito anche altre associazioni di categoria. Durante il periodo di dibattito anche il Congresso, principale forza di minoranza a livello centrale, aveva esortato il presidente a non promulgare i tre progetti di legge e ha minacciato, in caso contrario, di rivolgersi alla Corte suprema. (Res)