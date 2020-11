Covid: Regione Lazio, 53 milioni per tecnologie e sistemi informativi sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta della Regione Lazio ha approvato ieri una delibera da 53 milioni di euro per il rinnovo completo del parco tecnologico e dei sistemi informativi di Asl e ospedali. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, durante una conferenza stampa. I fondi, di origine Ue (Por-Fesr), saranno distribuiti a tutte le aziende. Si tratta "del più grande investimento nelle tecnologie mai realizzato nel Lazio - ha spiegato l'assessore - per potenziare telemonitoraggio e telesorveglianza a distanza. Oggi per il Covid, domani per i malati cronici".(Rer)