India: governo dell'Uttar Pradesh vieta conversioni forzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Uttar Pradesh, nel nord dell'India, ha vietato le "conversioni illegali". L'ordinanza, riferisce "Hindustan Times", è stata approvata oggi dal governatore Anandiben Patel con effetto immediato, e prevede disposizioni più severe per verificare le condizioni in cui sono avvenute queste conversioni: in particolare, i controlli saranno rivolti a verificare che le dette conversioni non siano avvenute tramite pesante insistenza, coercizione, uso della forza o mezzi fraudolenti e nel quadro di possibili matrimoni. L'ordinanza, promulgata martedì scorso dal Consiglio dei ministri locale, prevede fino a dieci anni di carcere per chi sarà ritenuto responsabile di simili conversioni. (Res)