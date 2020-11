Germania: ministro Economia Altmaier, restrizioni potrebbero essere estese sino a primavera 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure restrittive attualmente in vigore in Germania potrebbero essere estese sino all'inizio della primavera se i contagi di Covid-19 non resteranno sotto controllo. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Peter Altmaier, in un'intervista al quotidiano “Die Welt”. Altmaier ha detto che non è stato possibile ragionare su una riapertura completa delle attività in un contento in cui in gran parte della Germania si registrano almeno 50 contagi ogni 100 mila abitanti. "Abbiamo tre o quattro lunghi mesi invernali davanti a noi", ha detto il ministro tedesco, secondo cui "è possibile che le restrizioni rimangano in vigore nei primi mesi del 2021". La cancelliera Angela Merkel ha concordato mercoledì con i governatori dei 16 stati federali tedeschi di estendere e rafforzare le misure contro il coronavirus almeno sino al 20 dicembre. La Germania ha imposto una "serrata leggera” all'inizio di novembre, chiudendo bar e ristoranti, ma ha consentito che scuole e negozi rimanessero aperti. Le misure hanno bloccato la crescita esponenziale dei casi di contagio che, tuttavia, si sono stabilizzati per ora a un livello ancora elevato. (Geb)