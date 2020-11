Governo: Giacomoni (FI), fondo sovrano indispensabile per economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’idea di una grande riforma, proposta dal ministro Di Maio, è condivisibile al punto che il centrodestra ne aveva approvata una nel 2005 che prevedeva, tra l’altro, la riduzione dei parlamentari e che fu osteggiata in tutti i modi dalla sinistra. Così su “Il Foglio” il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e presidente della commissione bicamerale di vigilanza sulla Cdp. “Sui dettagli programmatici proposti da Di Maio, mi soffermerei in particolare su un punto che sto portando avanti da mesi: l’istituzione di un Fondo sovrano italiano, pubblico-privato, gestito da Cdp e dalle maggiori istituzioni finanziarie italiane, che raccolga il risparmio privato e, attraverso la leva fiscale, lo indirizzi verso l’economia reale per sostenere la patrimonializzazione delle nostre piccole e medie imprese, trasformandole da prede a predatrici”, ha detto. Per istituire un fondo sovrano italiano quindi, ha continuato, è sufficiente che il ministro Di Maio dica alla sua maggioranza che, in sede di parere sul decreto attuativo, inerente Patrimonio Rilancio, vengano inserite le condizioni per rendere operativo il comma dell’articolo 27 del decreto Rilancio. (Com)