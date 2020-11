Civitavecchia: arrestato spacciatore, teneva in casa oltre 300 grammi di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Civitavecchia lo scorso mercoledì hanno arrestato un 35enne italiano, con precedenti, residente a Ladispoli per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare i militari della Sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile di Civitavecchia unitamente ai militari della stazione di Ladispoli, nel corso degli assidui servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, hanno messo a segno una operazione che ha consentito di sequestrare un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 250 grammi di hashish e di 58 grammi di cocaina. (segue) (Rer)