Iran: Rohani, risponderemo a omicidio scienziato nucleare Fakhrizadeh

- L’Iran risponderà all'assassinio dello scienziato nucleare Mohsen Fakhrizadeh, figura di primo piano del programma nucleare iraniano, “al momento giusto e in modo appropriato”. Lo ha detto oggi il presidente dell’Iran, Hassan Rohani, parlando durante una sessione del Quartier generale iraniano per la lotta al coronavirus. “Ancora una volta, la popolazione del paese e del mondo hanno visto un altro attacco terroristico lanciato contro uno scienziato iraniano di primo piano, che aveva dedicato le sue attività di ricerca unicamente alla lotta contro il coronavirus, oltre a produrre test diagnostici per il virus”, ha detto Rohani, citato dall’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. Fakhrizadeh, ha proseguito il presidente iraniano, ha fatto “passi da gigante” per l’autosufficienza del paese nel settore della ricerca e dello sviluppo al ministero della Difesa. Rohani ha poi nuovamente puntato il dito contro Israele per l’assassinio dello scienziato, ucciso ieri da ignoti ad Absard, nella provincia iraniana di Damavand, aggiungendo che “la nazione iraniana è troppo intelligente e saggia per cadere nella trappola della cospirazione sionista. (Israele) sta pensando di creare una ribellione e trascinare la regione nell’insicurezza, ma sanno che non riusciranno a conseguire i loro scopi malvagi”, ha aggiunto. (Res)