Legge Bilancio: Lega, approvato emendamento per potenziare Unità Crisi Farnesina

- "Il team dell'Unità di Crisi della Farnesina svolge un lavoro prezioso e altamente qualificato che, specialmente durante la grave crisi pandemica tutt'ora in corso, necessita di un deciso potenziamento di personale e strumentazioni per la sua sala operativa. Per questo ho presentato come primo firmatario con i colleghi della Lega in commissione Affari esteri e comunitari alla Camera un emendamento alla legge di bilancio che stanzia ulteriori 500 mila euro l'anno, per i prossimi tre anni, al fine di proteggere e informare in modo ancor più puntuale i nostri connazionali all'estero". Cosí Eugenio Zoffili, deputato e capogruppo della Lega in commissione Affari esteri della Camera dei Deputati, nonché presidente del Comitato Bicamerale di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. Lo stesso parlamentare, in una nota, ha voluto ringraziare il presidente di commissione Piero Fassino e i colleghi deputati di maggioranza e opposizione che si sono espressi favorevolmente all'unanimità, a dimostrazione di come il riconoscimento dell'alta professionalità e dell'impegno della squadra della Farnesina coordinata dal Capo dell' Unità di crisi Stefano Verrecchia faccia parte di un patrimonio comune a tutto il Paese e al nostro Parlamento indipendentemente dalle divisioni politiche", ha concluso.(Com)