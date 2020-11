Iran: Ue, uccisione scienziato Fakhrizadeh “atto criminale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uccisione dello scienziato iraniano Mohsen Fakhrizadeh e di “vari civili”, avvenuta ieri nella provincia iraniana di Damavand, è “un atto criminale, e contraddice il principio del rispetto per i diritti umani che l’Unione europea (Ue) sostiene”. Lo afferma un portavoce dell’Alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, in un comunicato. “Il 27 novembre 2020 ad Absard, in Iran, un funzionario del governo iraniano e vari civili sono stati uccisi in una serie di violenti attacchi”, si legge nel comunicato. “L’Alto rappresentante esprime le sue condoglianze ai membri delle famiglie degli individui uccisi, augurando una pronta guarigione ad altri individui eventualmente rimasti feriti”, prosegue il portavoce. “In questi tempi incerti, è più importante che mai per tutte le parti mantenere la calma ed esercitare la massima moderazione, per evitare un’escalation che non può essere nell’interesse di nessuno”, conclude il comunicato. (Beb)