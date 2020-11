© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della presentazione del rapporto sulla situazione epidemiologica nel Paese, ha chiarito che “la curva dei contagi comincia una decrescita sia per i casi sintomatici che per i positivi” in generale. (Rin)