Viabilità: Aspi, su A4 da martedì chiusure notturne dell'entrata della stazione di Agrate

- Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle pensiline di stazione, in orario notturno, nelle due notti consecutive di martedì 1 e mercoledì 2 dicembre, con orario dalle 21 alle 6, sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Brescia. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. In alternativa il concessionario consiglia di entrare alla stazione di Cavenago in ulteriore alternativa, si potrà proseguire sulla A58 Teem dalla stazione di Pessano con Bornago ed entrare sulla A4 dall'allacciamento A58/A4. (com)