- In questo momento sono ricoverati presso l'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma 242 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-Cov-2. Trentanove pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Si legge nel bollettino medico quotidiano dell'Inmi Spallanzani. (Rer)