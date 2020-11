Covid: commissaria Ue Gabriel, responsabilità individuale in questa fase è anche collettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La responsabilità individuale per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus è allo stesso tempo collettiva. È questo il messaggio della commissaria europea alla Cultura, Istruzione e Tecnologia, Maria Gabriel, nel suo intervento a “Caffè Europa” su “Radio1 Rai”. "La Commissione ha un ruolo di coordinamento, cerca di fornire denominatori comuni. È importante avere un approccio comune, prestare attenzione alle diverse situazioni che evolvono rapidamente. Nessuno può indovinare lo sviluppo futuro. Intanto bisogna rispettare le misure di distanziamento fisico, portare le mascherine, lavarsi le mani. Il mio messaggio è: siate responsabili perché la responsabilità individuale in questa situazione è collettiva. Abbiamo dimostrato che quando ci siamo coordinati, mobilitati, tutti insieme ci siamo rialzati. Ci aspetta ancora della strada e dobbiamo farla insieme”, ha detto Gabriel rispondendo a una domanda su un piano europeo per il Natale in questo periodo di emergenza Covid. (segue) (Res)