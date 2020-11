Covid: commissaria Ue Gabriel, responsabilità individuale in questa fase è anche collettiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti i temi toccati nell'intervista tra i quali la presenza delle donne nel mondo del lavoro. "Dobbiamo affrontare una doppia sfida: la prima è quella di uscire della crisi economica – e vorrei ricordarvi che le donne sono in prima linea nei sistemi sanitari, nelle scuole e conoscendo le difficoltà possono aiutarci a trovare più soluzioni. La seconda sfida è la transizione ecologica e tecnologica, dove le donne con solide competenze sono presenti”, ha detto la commissaria. “Abbiamo bisogno di un'Europa dei talenti, di un'Europa che sia la casa di quelle donne che decidono di lanciarsi in questi campi. Oggi abbiamo ancora più bisogno delle donne, particolarmente nel campo delle nuove tecnologie. In questo settore ci sono solo 17 per cento di donne, c'è solo una donna esperta su sei nel campo delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione. Solo il 5 per cento detiene una posizione leader nel settore. Poche considerando che le donne rappresentano la metà della popolazione mondiale”, ha aggiunto Gabriel. (segue) (Res)