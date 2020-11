Covid: commissaria Ue Gabriel, responsabilità individuale in questa fase è anche collettiva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 90 per cento delle ragazze fra i 10 e i 12 anni si interessa alle nuove tecnologie tuttavia, ha aggiunto la commissarie europea, le donne diplomate in questo campo rappresentano il 24 per cento e solo il 6 per cento fa una carriera nel settore. “Perché i loro sogni e progetti, una volta arrivate sul mercato del lavoro, non riescono a realizzarsi? E anche per questo è importante ascoltare le donne nei dibattitti pubblici, un'occasione per discutere delle sfide e delle soluzioni ai problemi, ecco il perché della campagna No Women no Panel”. (Res)