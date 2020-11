Business news: Romania, Ue approva aiuti di stato da 216 milioni di euro per le Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato lo schema di aiuti di stato, per un valore di 216 milioni di euro, proposto dalla Romania per sostenere le Pmi colpite dalla pandemia di coronavirus. Lo riferisce l'esecutivo europeo con un comunicato. Il progetto è stato approvato in base al quadro temporaneo per gli aiuti di stato. La misura è volta ad aiutare le Pmi romene ad affrontare il deficit di liquidità con cui si confrontano a causa della pandemia ed a garantire canali di finanziamento diversificati. La Commissione europea ha concluso che il regime è necessario, appropriato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia romena, in mezzo alla situazione eccezionale causata dalla pandemia Covid-19. (Rob)