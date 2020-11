Business news: Ungheria valuta terminale Gnl croato come strategico per proprio approvvigionamento gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Peter Szijjarto ha affermato che l'inaugurazione del terminale Gnl croato sull'isola di Krk è un importante passo avanti per garantire l'approvvigionamento di gas dell'Ungheria. Szijjarto ha dichiarato dopo una videoconferenza con il commissario europeo per l'Energia Kadri Simson che l'Ungheria riceverà un miliardo di metri cubi all'anno di gas naturale liquefatto dal primo gennaio 2021. Il ministro ha osservato che la Commissione europea ha contribuito con 100 miliardi di euro alla costruzione del terminale Gnl nel Paese balcanico e ha espresso la speranza che la Croazia prenda in considerazione la possibilità di espandere le capacità del terminale. Il Gnl, a detta di Szijjarto, potrebbe quindi svolgere un ruolo ancora più importante nell'approvvigionamento energetico dell'Ungheria. Il ministro magiaro ha anche osservato che l'accordo di fornitura di gas dell'Ungheria firmato con Shell è il primo accordo energetico a lungo termine del paese che non coinvolge i fornitori di energia russi. (Vap)