Business news: Paesi Bassi, danese Orsted conclude lavori su più grande parco eolico offshore

- La società danese Orsted ha annunciato la conclusione dei lavori sul più grande parco eolico offshore dei Paesi Bassi. Si tratta del parco eolico denominato Borssele, che consiste in 94 turbine costruite lungo 112 chilometri quadrati nel Mar del Nord, a circa 23 chilometri dalle coste olandesi. Il nuovo parco eolico nei Paesi Bassi ha una capacità di 752 megawatt (Mw) e, stando a quanto la società danese in una nota, si profila come il secondo più grande al mondo ed è in grado di produrre elettricità per circa un milione di consumatori olandesi. La società danese si è aggiudica il diritto di costruire il parco eolico nei Paesi Bassi nel corso di una gara d'appalto nel 2016. I Paesi Bassi hanno come obiettivo quello di ottenere il 40 per cento della loro produzione di elettricità da impianti eolici entro il 2030, mentre dall'energia solare dovrebbero ottenere un altro 30 per cento del fabbisogno energetico nazionale. (Res)