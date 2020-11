Lombardia, Piemonte e Calabria arancioni da domenica, a breve piano vaccini nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, Piemonte, Lombardia e Calabria diventano zone arancioni mentre Liguria e Sicilia gialle. Da domani, domenica 29 novembre, l'Italia sarà così divisa: in zona rossa la Provincia autonoma di Bolzano, la Toscana, l'Abruzzo, la Campania, la Valle d'Aosta; in zona arancione Calabria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Basilicata, Puglia, Friuli Venezia Giulia; in zona gialla Liguria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Molise, Veneto, Provincia autonoma di Trento. Nel corso della trasmissione "Stasera Italia" in onda ieri sera su Rete4, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato che Speranza "presenterà a breve un piano per le vaccinazioni" e dai primi mesi del 2021 si avvierà la relativa campagna. L'Italia "è uno dei Paesi che ha sottoscritto accordi con due grandi case farmaceutiche, Pfizer e AstraZeneca, che ci permettono di ricevere le dosi e iniziare la vaccinazione", ha detto li ministro confermando l'intervento dell'esercito per "poter raggiungere il prima possibile" le varie zone del Paese.Il passaggio della Lombardia da zona rossa ad arancione è "una notizia positiva", ma che non deve far abbassare la guardia, perché "non è iniziata la stagione del 'liberi tutti'" ha raccomandato in conferenza stampa il presidente della Regione, Attilio Fontana. "Credo che sia una positiva notizia che viene dietro alla valutazione di tutti i numeri che in questi ultimi giorni sono sempre stati positivi e continuano ad esserlo. Però non bisogna abbassare la guardia, bisogna assolutamente tenere conto che siamo ancora in una situazione in cui il virus c'è ed è ancora pericoloso. Dobbiamo ribadire, sottolineare ed insistere perché quei comportamenti attenti, rispettosi delle regole, del distanziamento, dell'uso della mascherina e del lavaggio delle mani vengano ancora mantenuti. Bisogna far capire ai cittadini che non è iniziata la stagione del 'liberi tutti'. Non è iniziata la stagione in cui ci si può comportare come ci si comportava prima. È una notizia molto positiva, dobbiamo consolidarla e fare in modo che si faccia ulteriori passi avanti", ha detto Fontana, che "prima di tutto" ha voluto però "dire grazie ai lombardi, perché se ciò si è ottenuto è grazie al rispetto delle norme e delle limitazioni che in queste settimane sono state mantenute".L'ultimo bollettino del ministero della Salute segnala 28.352 nuovi casi di Covid-19 con 222.803 tamponi effettuati. 827 i decessi registrati. Il rapporto positivi-tamponi sale leggermente dal 12,4 a 12,7 per cento ma si registra un significativo decremento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Un totale di 3.782, dunque 64 meno rispetto al giorno precedente. (Rin)