Roma: gestore b&b litiga con proprietario per debito non saldato e lo accoltella, arrestato (2)

- Il personale del 118 ha immediatamente contattato i carabinieri per risolvere l’intrigo: i militari, arrivati sul posto insieme alla sezione Rilievi dei carabinieri del Nucleo investigativo di via In Selci, hanno messo alle strette i protagonisti della vicenda che, dopo svariati tentativi di depistaggio, hanno raccontato la vera dinamica dei fatti, facendo ritrovare anche l’arma da taglio – una paio di forbici - con cui il 60enne aveva colpito il proprietario del B&b, nascoste nel cortile prima dell’arrivo degli operatori sanitari e dei militari. Alla fine, il gestore del B&b è stato arrestato, mentre padre e figlio sono stati sanzionati per aver violato le norme di contenimento della diffusione del Covid-19, essendosi spostati da una regione classificata rossa a una gialla senza giustificato motivo. (Rer)