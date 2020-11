Russia: Kudrin (Corte dei conti), economia si contrarrà del 4,5 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia russa subirà una contrazione del 4,5 per cento nel 2020. È quanto dichiarato dal presidente della Corte dei conti russa, Aleksej Kudrin, intervenuto al forum del Fronte popolare panrusso (Onf). "L'economia europea si contrarrà circa dell’8, se non addirittura del 9 per cento. Quella del Regno Unito dell’11 per cento. La nostra, stando alle statistiche ufficiali, subirà una flessione del Pil del 3,9 per cento. Io, tuttavia, ritengo che sarà del 4 o, più presumibilmente, del 4,5 per cento”, ha detto Kudrin. “Il problema principale è che, negli ultimi cinque anni, il nostro tenore di vita è calato di circa il 10 per cento, quindi quest'anno la flessione sarà nuovamente molto elevata", ha aggiunto il presidente della Corte dei conti. "Il numero dei poveri crescerà di circa un milione. E, purtroppo, nei prossimi anni non ci sarà un rimbalzo della crescita economica tale da sopperire a questa contrazione. Ciò significa che dovremo rivolgere maggiormente la nostra attenzione a coloro che hanno bisogno di sostegno", ha sottolineato Kudrin. (Rum)