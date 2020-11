Roma: controllo velocità in galleria Giovanni XXIII, approvato progetto in Giunta capitolina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'approvazione della Delibera portiamo a termine un percorso avviato per restituire nuova funzionalità e più sicurezza alla galleria Giovanni XXIII, che hanno incluso anche la sua manutenzione straordinaria. I lavori inizieranno nei prossimi mesi, dopo che sarà aggiudicata la gara per i lavori, che bandiremo entro fine anno. Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto, miglioriamo la sicurezza stradale su una infrastruttura importante per la viabilità in città", precisa l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo. (segue) (Com)