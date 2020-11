Roma: controllo velocità in galleria Giovanni XXIII, approvato progetto in Giunta capitolina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In qualità di presidente della commissione capitolina Lavori pubblici ho fortemente voluto questo intervento. Abbiamo lanciato la sfida accolta dapprima con diffidenza e poi con entusiasmo dal Direttore e dai tecnici del Dipartimento Simu (Lavori pubblici) che hanno lavorato con dedizione e tenacia per mettere a punto la migliore tecnologia di rilevazione della velocità media da realizzare all'interno della galleria Giovanni XXIII. Sono stati mesi di incontri e riunioni, dal proficuo dialogo con la Prefettura agli incontri con Polizia locale, dipartimento Mobilità, Roma servizi per la mobilità ed i Municipi XIV e XV. Il tutto proiettato verso una unica finalità: la sicurezza dei cittadini", sottolinea la presidente della commissione Lavori pubblici Alessandra Agnello. (Com)